Chivas Femenil volvió a quedarse en la orilla. El Rebaño fue eliminado nuevamente en semifinales a manos del América, un golpe que no solo sacudió el proyecto en la Dirección Técnica, sino también a la Dirección Deportiva encabezada por Nelly Simón, cuya continuidad hoy está más en duda que nunca.

En las últimas horas surgió un fuerte rumor: esta nueva eliminación habría acelerado la evaluación del trabajo de Simón, especialmente tras no haber podido entregar un título en su gestión y por las dificultades para avanzar en las renovaciones de Alicia Cervantes y Carolina Jaramillo, dos pilares fundamentales de la institución.

En caso de que se concrete su salida, ya suena un nombre fuerte para reemplazarla. Según información del periodista Sergio Sánchez, Tamara Romero es una de las principales candidatas a tomar la Dirección Deportiva de Chivas Femenil, luego de haber llevado al Pachuca a su primer título en la historia apenas el torneo pasado, demostrando su capacidad para construir proyectos campeones.

Romero juega futbol desde los seis años, convirtiéndose en una pionera del futbol femenil en México. Fue jugadora de Querétaro, Mazatlán y de las propias Tuzas, club en el que decidió retirarse para asumir la Dirección Deportiva. Un año después, ya entregó el tan anhelado campeonato, consolidándose como una figura ascendente en el futbol femenil nacional.

Antonio Contreras y Nelly Simón aún son parte de Chivas Femenil y hay que esperar noticias

Por ahora, resta esperar los anuncios oficiales sobre la continuidad o salida tanto del DT Antonio Contreras como de Nelly Simón. Sin embargo, todo apunta a que se vienen cambios importantes en las altas esferas de Chivas Femenil, un equipo que inició el proyecto como uno de los más fuertes de la Liga MX, pero que en los últimos torneos ha sido rebasado por otras instituciones y necesita recuperar su grandeza.