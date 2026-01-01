Hace aproximadamente un año, la relación entre la directiva de Chivas, Jesús Orozco Chiquete y Cruz Azul se fracturó gravemente. La Máquina buscó fichar al canterano rojiblanco y el defensor, con el objetivo de acelerar su salida, presionó al club faltando a entrenamientos y cortando comunicación con la dirigencia tapatía, situación que generó molestia e inconformidad en Verde Valle y dejó heridas abiertas entre ambas instituciones.

Si bien aquella operación terminó siendo positiva para el Guadalajara al incluir la llegada de Luis Romo, parece que el karma alcanzó a Cruz Azul. Hoy uno de sus futbolistas más importantes para el Clausura 2026 también estaría forzando su salida del club, replicando la misma estrategia que utilizó Chiquete para marcharse de Chivas y generando un problema serio en la planeación celeste.

Mateusz Bogusz forza su salida de Cruz Azul.

Se trata de Mateusz Bogusz, quien desde hace varias semanas ha manifestado su intención de abandonar Cruz Azul. Al no llegar a un acuerdo con la directiva, el polaco rompió completamente la comunicación y no se presentó al inicio de la pretemporada rumbo al Clausura 2026, provocando incertidumbre en el club e incluso dudas iniciales sobre su paradero tras el periodo vacacional.

No obstante, Bogusz reapareció en redes sociales publicando fotografías que confirman que continúa en Polonia, sin intención inmediata de reportar con la institución cementera. Esta postura obliga a Cruz Azul a poner sobre la mesa alternativas para resolver el caso, y la más viable parece ser acceder a su salida, tal como ocurrió con Chiquete cuando el Guadalajara se vio presionado a aceptar su partida.

Jesús Orozco Chiquete sufrió una fuerte lesión que prácticamente lo descarta del Mundial

En el caso específico de Jesús Orozco Chiquete, su paso por Cruz Azul no ha sido el esperado. Recibió menos minutos de los que proyectaba y cerró el año con una fuerte lesión de tobillo que lo mantendrá fuera, al menos, los próximos seis meses. Esto complica seriamente sus aspiraciones de llegar al Mundial de 2026 y confirma que el movimiento no resultó como él imaginaba, mientras la Máquina enfrenta ahora un episodio muy similar al que alguna vez provocó el propio defensor tapatío.