Chivas se alista para llegar de la mejor manera para el Clausura 2026 tras una fuerte pretemporada en Verde Valle e Isla Navidad. Los próximo tres días el Rebaño Sagrado tendrá libre y volverá a tener acción el fin de semana en la Copa Pacífica.

En medio de este contexto, el mercado de pases sigue abierto y son varios los nombres que se escuchan para llegar. Es por este motivo que repasamos cómo se encuentra el semáforo de altas del Guadalajara de cara al siguiente torneo.

Eduardo Águila

Eduardo Águila sería pretendido por Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Se sabe muy bien que Chivas necesita un central con calidad comprobada en la Liga MX y uno de los jugadores que se escuchó que podía llegar es Eduardo Águila. Ayer Adrián Esparza Oteo afirmó que estaba cerca, mientras que varios insiders señalan que está lejos.

César Montes

Cruz Azul quiere a César Montes. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los futbolistas que Chivas buscó en diferentes mercados de pases es César Montes, pero al igual que otros momentos no llegó. Por otro lado, este lunes dieron a conocer que el defensa que milita en Rusia estaría en pláticas para llegar a Cruz Azul.

Víctor Guzmán

Víctor Guzmán sigue en Rayados de Monterrey, (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los futbolistas que Chivas buscó para el Clausura 2026 era Víctor Guzmán de Rayados de Monterrey. Sin embargo, revelan que la directiva regiomontana quiere que se quede y que arregle sus diferencias con Domenec Torrent.