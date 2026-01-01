Chivas se encuentra en la última fase de preparación rumbo al Clausura 2026 y el siguiente examen será la Copa Pacífica Centenario. El principal desafío para el Rebaño Sagrado es que los dos partidos que disputará serán en días consecutivos, sábado 3 y domingo 4 de enero, situación que obligará a Gabriel Milito a realizar rotaciones importantes para evitar sobrecargar físicamente a sus futbolistas y, al mismo tiempo, mantener la intensidad competitiva.

La buena noticia para el entrenador argentino es que los refuerzos que llegaron para el Clausura 2026 otorgaron una profundidad de plantel mucho mayor, permitiendo armar dos alineaciones altamente competitivas. Precisamente el periodista Omar Villarreal compartió este ejercicio, dividiendo al equipo en un “Chivas A” y un “Chivas B”, configuraciones que podrían ser las utilizadas por Milito durante el fin de semana en este torneo amistoso.

El equipo que podría presentarse el sábado sería, en teoría, el compuesto por más elementos suplentes. Óscar Whalley estaría en la portería; una línea de cinco con Miguel Gómez, Daniel Aguirre, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias y Hugo Camberos; el mediocampo integrado por Yael Padilla, Samir Inda, Fernando González y Santiago Sandoval; mientras que en el ataque aparecería como referente Ángel Sepúlveda, liderando el frente ofensivo.

El segundo equipo, pensado como la base titular y que jugaría el domingo, estaría conformado por Raúl Rangel bajo los tres palos; en defensa, Ricardo Ledezma, Francisco Méndez en sustitución de Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo y Bryan González. En el medio campo aparecerían Roberto Alvarado, Omar Govea, Brian Gutiérrez y Efraín Álvarez, mientras que al ataque lideraría el vigente campeón de goleo, Armando González, como eje del aparato ofensivo rojiblanco.

La Copa Pacífica Centenario es la última oportunidad de hacer experimentos

Habrá que esperar para confirmar cuáles son las variantes finales que Gabriel Milito decida utilizar en los próximos compromisos amistosos. Estos duelos no solo servirán para afinar la idea de juego, sino también para definir roles dentro del plantel: quién peleará por la titularidad, quién será considerado como relevo habitual e incluso qué futbolistas podrían quedar relegados para el Clausura 2026. La Copa Pacífica Centenario, más que un simple torneo amistoso, se perfila como un filtro decisivo en la conformación del Guadalajara para el nuevo semestre.