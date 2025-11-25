Chivas se alista de la mejor manera para el cruce contra Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. La buena noticia para el Guadalajara es que cuenta con todos sus jugadores para llegar de la mejor manera a la ida ante la Máquina

En medio de este contexto, la Liga MX confirmó horarios y fecha para los cruces de la Fiesta Grande, Nicolás Larcamón advierte a sus jugadores sobre el juego de Gabriel Milito, mientras que Roberto Alvarado manda mensaje al equipo de la Noria. Por otro lado, Armando González recibe importante detalle de parte de Amaury Vergara debido a que le dio un regalo.

Fecha y hora confirmado para Chivas vs. Cruz Azul

Ayer la Liga MX confirmó horarios y día de todos los cruces de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. Chivas recibirá a Cruz Azul en la ida el próximo jueves 27 de noviembre a las 20:05 del Centro de México en el Estadio Akron, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 del Centro de México.

Nicolás Larcamón advierte a Cruz Azul sobre el juego contra Chivas

Como todas las semanas, Nicolás Larcamón habló en conferencia de prensa y advirtió cuál va a ser la manera en la que saldrá a jugar Chivas. “El partido que visualizo es muy parecido en la tónica (a lo sucedido en la jornada 7). Muy parecido en equipos que van a tener mucho protagonismo, que van a intentar maniatar al rival porque vivimos de eso. Vivimos de que los desarrollo de los partidos nos resulten favorables. Lo conozco a Gabriel, lo he enfrentado en Chile, Brasil, acá en México. Siempre es un perfil de intención muy similar al que yo pretendo”, señaló el entrenador argentino.

Roberto Alvarado advierte a Cruz Azul

En diálogo con Chivas TV, Roberto Alvarado entiende que van a enfrentar a un rival complicado, pero que no van a hacerle sencillo el partido. “Como dices juega bastante bien. Nosotros tenemos claro el objetivo, tenemos claro lo que queremos, sabemos lo que tenemos que jugar, cómo lo venimos haciendo, a muerte, y obviamente no se lo vamos a poner sencilla. Queremos pasar, queremos seguir peleando, pelear por el título y creo que es lo que vamos a hacer. Obviamente necesitamos el apoyo de la gente, sabemos que el primer partido va a ser en casa y hay que hacer pesar el estadio”, expresó.

Armando González recibe regalo de Amaury Vergara

Ayer Chivas dio a conocer que Amaury Vergara regaló a Armando González una figura de Rin Itoshi, personaje del ánime Blue Lock “Agradecido con ustedes por todo lo que hacen por mí. Día con día, a mí me tocó meter los goles, todas las jugadas que se crean en el equipo. Solamente a mí me toca empujarlas. Muy agradecido con todos ustedes por todo lo que hacen por mí, los que se quedan a tirarme centro o que me corrigen y me ayudan a crecer. Estoy muy agradecido. ¡Gracias!”, expresó la Hormiga.