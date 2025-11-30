Cruz Azul y Chivas se juegan esta noche sus chances de continuar en el Apertura 2025 de la Liga MX, en un partido que promete emociones y una paridad que ya quedó a la vista en el duelo de Ida. Tras el 0-0 en el Estadio Akron, el Guadalajara debe ganar o ganar en el Estadio Olímpico Universitario para acceder a semifinales. ¿Planteará cambios el entrenador Gabriel Milito?
Empujado por lo que fue el gran cierre en la fase regular, el Rebaño apostó por su 11 más característico en el encuentro de Ida. Con la obligación de ganar, el interrogante pasa por saber si el estratega argentino le moverá algo al once inicial, mientras que Nicolás Larcamón en Cruz Azul planea un cambio de centrodelantero, con el regreso de Gabriel Fernández por Ángel Sepúlveda.
Alineación de Cruz Azul vs. Chivas
- Andrés Gudiño
- Jorge Sánchez
- Willer Ditta
- Gonzalo Piovi
- Erik Lira
- Rodolfo Rotondi
- Jeremy Márquez
- Charly Rodríguez
- José Paradela
- Ignacio Rivero
- Ángel Sepúlveda
- DT: Nicolás Larcamón
Alineación de Chivas vs. Cruz Azul
- Raúl Rangel
- Richard Ledezma
- Daniel Aguirre
- Luis Romo
- José Castillo
- Bryan González
- Omar Govea
- Fernando González
- Efraín Álvarez
- Roberto Alvarado
- Armando González
- DT: Gabriel Milito