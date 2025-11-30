Cruz Azul y Chivas se juegan esta noche sus chances de continuar en el Apertura 2025 de la Liga MX, en un partido que promete emociones y una paridad que ya quedó a la vista en el duelo de Ida. Tras el 0-0 en el Estadio Akron, el Guadalajara debe ganar o ganar en el Estadio Olímpico Universitario para acceder a semifinales. ¿Planteará cambios el entrenador Gabriel Milito?

Empujado por lo que fue el gran cierre en la fase regular, el Rebaño apostó por su 11 más característico en el encuentro de Ida. Con la obligación de ganar, el interrogante pasa por saber si el estratega argentino le moverá algo al once inicial, mientras que Nicolás Larcamón en Cruz Azul planea un cambio de centrodelantero, con el regreso de Gabriel Fernández por Ángel Sepúlveda.

Alineación de Cruz Azul vs. Chivas

Andrés Gudiño

Jorge Sánchez

Willer Ditta

Gonzalo Piovi

Erik Lira

Rodolfo Rotondi

Jeremy Márquez

Charly Rodríguez

José Paradela

Ignacio Rivero

Ángel Sepúlveda

DT: Nicolás Larcamón

Alineación de Chivas vs. Cruz Azul