Todo parece indicar que el técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, hará movimientos en su once titular para el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 ante el Club Deportivo Guadalajara.

Se habla de que la principal modificación del estratega argentino sería en la delantera, con Gabriel “Toro” Fernández como atacante en lugar de Ángel “Cuate” Sepúlveda, quien en los últimos compromisos de la Fase Regular perdió protagonismo.

No obstante, el jueves pasado en la cancha del Estadio Akron, el entrenador sudamericano depositó de nueva cuenta su confianza en él, pero el artillero mexicano no pudo responder de la mejor manera.

Ángel Sepúlveda iría a la banca para el partido de Vuelta ante Chivas.

Derivado a esta situción, Nicolás Larcamón se vio obligado a sacarlo en la segunda parte para darle minutos a su delantero uruguayo, quien lo hizo mejor, pes generó más peligro en el área de Raúl Rangel.

¿Cuál podría ser la alineación de Cruz Azul para el partido de Vuelta ante Chivas?

Si Nicolás Larcamón solo se anima a realizar una modificación, el once estelar de Cruz Azul para enfrentar a Chivas este domingo por la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 estaría conformado por: