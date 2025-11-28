Las Chivas de Guadalajara no pudieron sacar ventaja ante Cruz Azul en el partido de ida correspondiente a los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño se estrenó en la Liguilla con un empate sin goles que ahora lo obligará a ganar en condición de visitante para avanzar a semifinales, ya que la Máquina cuenta con ventaja gracias a su mejor ubicación en la fase regular.

El trámite presentó menos emociones de las que se esperaban, puesto que los equipos demostraron mucha paridad y un buen trabajo defensivo para neutralizarse el uno al otro. Lógicamente, el empate le sienta mejor a Cruz Azul, ya que la igualdad en el global le alcanza para acceder a la siguiente instancia.

El análisis de Gabriel Milito tras el 0-0 en el primer partido

En conferencia de prensa, el entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, se mostró confiado de poder lograr la clasificación en el Estadio Universitario: “Ellos tienen la ventaja deportiva y nosotros tenemos que ir a ganar. Tengo la confianza en que podemos ganar. La eliminatoria está abierta, es a 180 minutos. Nuestra intención era ganar. Necesitamos ganar y estamos mentalizados para hacerlo, respetando que tenemos enfrente a un equipo muy bueno, pero estamos con la confianza de hacer un gran partido y ganar como lo hemos hecho de visitante”, reflexionó el estratega argentino.

Nicolás Larcamón, conforme con el empate en el Akron

Por su parte, el entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, se mostró más conforme con la igualdad y el trabajo de su equipo: “Tuvimos esa capacidad de plantarnos en un escenario muy difícil, porque en el cierre del campeonato Chivas se hizo muy fuerte y logramos traernos ese resultado para el segundo partido de la serie, en donde tendremos que hacer el resto del trabajo que es ganar en casa y cerrar la clasificación, a sabiendas de que va a ser muy exigente”, declaró.

¿Por qué salió Armando González?

Un aspecto que sorprendió a la afición del Rebaño fue la sustitución de Armando González, artillero rojiblanco y flamante campeón de goleo. “Con Hormiga nos vimos obligados a sustituirlo. En la semana un poco con una molestia en abductor (…) En el entre tiempo nos comentó que sentía esa molestia y que no iba a poder terminar el partido. Aguantó todo lo que pudo. Tampoco queríamos correr el riesgo, al estar tocado, de perderlo para el siguiente partido. Esperemos que pueda llegar en buen estado“.