Gabriel Milito llegó a la Liga MX para revolucionar por completo el estilo de juego de Chivas, en donde ha ido ganando adeptos entre especialistas e inclusive, entre colegas de profesión, en donde Nicolás Larcamón ha demostrado su respeto por el argentino en repetidas ocasiones.

Ahora, que el destino decidió que el Guadalajara y Cruz Azul se reencontraran en los Cuartos de Final del Apertura 2025, el estratega de La Máquina volvió a deshacerse en elogios por el conjunto rojiblanco e inclusive, se mostró satisfecho por salir con un empate de la cancha del Estadio Akron.

“Lo dije en esa conferencia, ese día post partido, que aquel día habíamos enfrentado a un equipo con mucha consistencia de rendimiento que indudablemente al momento no venía trayendo resultados que esperaba su afición, pero que jugando de esa manera se visualizaba que le iba a poder dar vuelta a la situación.

“Y mira lo que son las cosas, termina siendo nuestro rival en Cuartos de Final después de una segunda mitad de campeonato cuasi excepcional”, explicó el estratega argentino en conferencia de prensa.

Nicolás Larcamón y su felicidad por conseguir el empate en el Chivas vs. Cruz Azul

“Sabemos que Guadalajara es un equipo que va en búsqueda de cortar circuitos de ejercer una presión alta, agresiva y en líneas generales tuvimos esa capacidad de que a pesar de que en algunos pasajes no dominar como queríamos, en líneas generales fue de desarrollo favorable.

“Tuvimos esa capacidad de plantarnos en un escenario muy difícil, porque en el cierre del campeonato Chivas se hizo muy fuerte y logramos traernos ese resultado para el segundo partido de la serie, en donde tendremos que hacer el resto del trabajo que es ganar en casa y cerrar la clasificación, a sabiendas de que va a ser muy exigente”, concluyó el sudamericano.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.