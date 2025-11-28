A lo largo de diferentes partes del mundo hay un exjugador que de la mano de Matías Almeyda logró consagrarse campeón. Uno de ellos es Ronaldo Cisneros, quien se fue en silencio por la puerta de atrás del Guadalajara y hoy tiene un renacer futbolístico en Alajuelense. El miércoles fue clave para anotar el empate en la ida de la Final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

No hay dudas de que hay un centenar de exjugadores del Rebaño Sagrado que no paran de dar de qué hablar. A su vez, Costa Rica se ha caracterizado por abrazar de la mejor manera a los diferentes futbolistas con pasado en el Rebaño Sagrado.

En esta ocasión es Alajuelense ya que decidió abrazar a un Ronaldo Cisneros que se fue por la puerta de atrás de la Liga MX. El exjugador de Chivas no pudo marcar la diferencia en Querétaro, club en el estuvo un año, por lo que decidió probar suerte en la liga tica.

Ronaldo Cisneros se fue por la puerta de atrás en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Con los Rojinegros de Costa Rica no solo volvió a ser titular, sino que además no para de anotar goles para que su equipo sea líder en la tabla general de posiciones. A su vez, el miércoles vio acción en la ida por la Final de Copa Centroamericana de Concacaf. El exjugador rojiblanco anotó un gol clave, ya que le dio la igualdad a su equipo cuando caía por la mínima diferencia ante Xelajú Mario Camposeco de Guatemala y la definición quedó abierta.

Las estadísticas de Ronaldo Cinseros en Alajuelense

Tras haber jugar un año en Querétaro, club en el que sumó cinco goles entre Sub-23 y primer equipo, Ronaldo Cisneros se destapó de la mejor manera con Alajuelense. Con 635 minutos el exjugador de Chivas lleva anotado cinco goles, un doblete ante Herediano, dos asistencias y una cartulina amarilla. Además, jugó 267 en los cuatro partidos que disputó en la Copa Centroamericana y el miércoles sumó su primer gol en el certamen internacional.