Ronaldo Cisneros es uno de esos casos que supo generar debate entre los aficionados rojiblancos. Fue titular en la final del Clausura 2023 frente a Tigres UANL, un escenario que pocos imaginaban para él, pero al que llegó gracias a la confianza de Veljko Paunovic.

Durante ese torneo, el delantero tuvo regularidad, a tal punto que marcó un gol histórico en el Estadio Azteca contra el América, en las semifinales. Sin embargo, más allá de ese momento, el atacante, nunca terminó de ofrecer el nivel que exige un club como Chivas.

Ronaldo Cisneros fue titular en la recordada final de Chivas ante Tigres en 2023 (Imago7)

El 21 de octubre de 2023, frente a Puebla, anotó su último tanto vestido de rojiblanco. Desde entonces, ha dado paso a una sequía demoledora: en un año y 11 meses, apenas convirtió dos goles. Ese par de anotaciones llegaron ya como futbolista de Querétaro, con festejos frente a Juárez y Santos Laguna.

Sin dudas, los números son muy bajos para un atacante que, un tiempo atrás, había vivido la experiencia de jugar una final de la Liga MX. En Gallos Blancos tampoco logró continuidad y hasta llegó a tener participación en la Sub-23, una muestra de que no estaba considerado en el primer equipo.

Ronaldo Cisneros recaló en Costa Rica

Hoy, su carrera lo tiene en Costa Rica, defendiendo la camiseta del Alajuelense. Ya disputó cuatro partidos oficiales, pero todavía no consigue reencontrarse con el gol. El recuerdo de aquella final contra Tigres y del tanto al América sigue vivo en la memoria rojiblanca, aunque el presente del delantero esté ya muy lejos de aquel nivel.