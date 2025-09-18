Uno de los jugadores que fue campeón con Chivas y que no terminó de consagrar como un gran referente es sin duda Miguel Jiménez. Desde Guatemala habló en exclusiva con Rebaño Pasión y explicó el destrato que recibió por parte de la directiva española cuando se fue. A su vez, destapó que Amaury Vergara no sabía nada de la situación que se vivía.

En los últimos tres años es difícil encontrar a un jugador que haya salido del Guadalajara y que no se haya quejado del trato de los españoles conformado por Fernando Hierro, Juan Carlos Martínez Castrejo, Fran Pérez y Sergio Pérez.

Diferentes insiders del Rebaño Sagrado revelaron que Diego Campillo decidió volver ahora al club que lo formó porque no estaban los directivos europeos, mientras el Tepa González reveló la falta de franqueza por parte de ellos para decirle directamente que no entra en los planes.

Miguel Jiménez se quejó del trato de la directiva española. (Foto: IMAGO7)

En la misma sintonía que muchos futbolistas que salieron de Chivas, especialmente materia prima que se formaron en Verde Valle, se encontraba Miguel Jiménez. En diálogo exclusivo con Rebaño Pasión, explicó que esperaba que le digan de frente cuál era su situación por respeto.

“Ninguna charla hubo. Yo esperaba eso de parte de ellos, la verdad. De que ellos siendo directiva te dieran la cara, te fueran a decir de frente las cosas como son. Al final de cuentas soy una persona que me gusta que me digan las cosas de frente, no lo hicieron”, explicó el Wacho.

Y añadió: “Eso todavía me hace sentir mal porque te digo como una persona que es de casa, que le dio todo el club, que pude salir campeón en Chivas. Que no te digan las cosas de frente, creo que no habla bien de ellos. Tuve la fortuna de poder hablar con Amaury, me citó en su oficina y de poder dejar las cosas claras. Él daba por hecho que la directiva había hablado conmigo, le dije que no, que no tuvieron ni esa molestia de decirme las cosas de frente de cómo estaba mi contrato. Me pidió disculpas. Con la persona que tenía que salir bien era con él. Él es el presidente del equipo, la persona que está detrás de todo esto. Así que por ese lado me fui tranquilo porque pude hablar las cosas de frente con él”.

Wacho Jiménez y su falta de oportunidades en la Selección Mexicana

Una de las grandes frustraciones con la que carga Miguel Jiménez es la falta de oportunidades en el Tri. “Creo que eso es como una espinita que tengo ahí todavía del poder no haber ido a selección. Sí, estuve convocado en una prelista. No sé si se ve la posibilidad más adelante, pero sí era algo que siento que le hizo falta o que le hace falta a mi carrera, no el poder ir a la selección”, expresó.

Y agregó: “Creo que cuando me hacen la convocatoria de selección ya estaba en mi mejor momento, creo que fue el torneo que pudimos llegar a la final, que las perdimos contra Tigres. Los números estaban ahí, creo que era de los mejores porteros en ese momento, de los menos goleados”