Miguel Jiménez es uno de los pocos jugadores que sigue en actividad y formó parte de aquel equipo que logró coronarse campeón con las Chivas de Matías Almeyda. La actualidad del exportero rojiblanco lo tiene jugando para Malacateco de Guatemala, país que le abrió las puertas para tener acción.

En diálogo exclusivo con Rebaño Pasión dio a conocer que decidió no mantenerse en México porque hay oportunidades para competir. “Elegí venir a Guatemala por el tema de que se pelea un poquito más. Sabes que en la Expansión pues no se pelea mucho. Acá se puede pelear por salir campeón, por poder jugar un campeonato con Concacaf, Ese era también un tema importante para mí”, expresó el Wacho.

Y agregó: “En Expansión sí puedes salir campeón, pero hasta ahí nomás. No puedes ascender, no puedes hacer otra cosa y acá tienes la fortuna de poder salir campeón y poder ganarte un lugar para poder competir en la Centroamericana”.

Miguel Jiménez se encuentra en Guatemala. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, Miguel Jiménez señaló que luego de haberse destacado en la primera división de Chivas, llega a Guatemala con el objetivo de colocarle una experiencia en el extranjero a su carrera. “Vengo con la idea y con la mente de poder hacer las cosas bien acá, de poder hacer mi propia historia, de poder tratar de salir campeón y te digo que mi carrera ahí tenga ese en el currículum. De que pude salir al extranjero y poder salir campeón y poder hacer historia”, explicó.

Miguel Jiménez llegó libre a Guatemala

Miguel Jiménez fue campeón en las Chivas de Matías Almeyda, pero su salida del equipo fue por la puerta de atrás. Su llegada a Guatemala se da luego de haber firmado por un año con Puebla. “Salí de Chivas libre, me fui a Puebla, también llegué libre, firmé por un año, se me termina el contrato, quedó libre, así que llegué libre acá a Malacateco. Llegué por un año también acá, así que espero poder hacer las cosas muy bien por acá”, relató.

A su vez, señaló que tuvo un momento de preocupación sobre lo que vendría sobre su futuro, debido a que no sabía si tenía cerrada su llegada a un equipo. En la misma entrevista señaló que fueron unas vacaciones difíciles porque nadie lo llamaba.

“Ese momento de incertidumbre hasta decir, bueno, tengo otro club. Sí, es difícil, te mentiría si te diría que no, que no es difícil. Existe esa incertidumbre de estar entre comillas de vacaciones y esperando noticias de que salga algún equipo. Todo ese tiempo, la verdad, que mantuve trabajando, me mantuve con la esperanza de poder agarrar alguna oportunidad allá en México”, expresó.

Y añadió: “Ha sido difícil en el tema de la portería, también se cierran las puertas aún más. Pero no perdía la esperanza, la ilusión de que pudiera salir a algún otro equipo. Desde un inicio apareció esta oferta, pero sí les comenté que mi idea principal era poder agarrar algo allá en México. Que si no podía agarrar algo, pues que sí lo tomaría de una el venir para acá a Guatemala”.

Miguel Jiménez comentó que afición de Chivas lo reconocen en Guatemala

A pesar de estar en otro país señala que está a escasos kilómetros Tapachula y que aficionados del Guadalajara lo reconocen. “No, pues está bien, es es un pueblo pegado a la frontera. Esa es la ventaja también, entre comillas, de que tengo a Tapachula. Cerca de ahí de Malacatán que es un pueblo tranquilo, la gente es muy apasionada al fútbol. Así que estoy tranquilo tratando de vivir el momento”, explicó.

Y cerró: “Me tocó de las primeras veces que llegué a entrenar ahí al estadio se me acercó una persona que es aficionado Chivas, se tomó una foto conmigo, que es de Guatemala, así que te digo, chivahermanos hay por todo el mundo. Eso es lo bonito, la verdad que uno se siente contento, que la gente te diga que te veían en la tele, que te veían en Chivas y la verdad que eso no se paga con nada”.