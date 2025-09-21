Uno de los jugadores que no terminó de consolidarse a pesar de haber sido campeón en Chivas fue Miguel Jiménez. A pesar de haber salido por la puerta de atrás, el Wacho señaló que le gustaría volver a tener revancha en el Guadalajara.

A lo largo de la gestión Ricardo Peláez como director deportivo del Rebaño Sagrado se dudó mucho sobre quién debería hacerse cargo de la portería rojiblanca. Tanto Raúl Gudiño como Antonio Rodríguez no terminaban de consolidarse como titulares por errores claros.

Detrás de ellos tres apareció Miguel Jiménez como el arquero titular de Veljko Paunovic tras años muy complicados. “Siempre traté de entrenarme como si yo fuera el número uno. Sabía que la oportunidad se iba a presentar tarde o temprano, pero tenía que estar preparado y estar preparado conlleva estar entrenando todos los días de la mejor manera con esa responsabilidad con ese profesionalismo que siempre me ha caracterizado”, expresó en exclusiva con Rebaño Pasión.

Miguel Jiménez afirma que quiere volver a tener revancha.

Por otro lado, su salida fue por la puerta de atrás y señaló no esperaba tener el final que tuvo con Chivas. “La verdad que no imaginaba las cosas así. Sentía que venían bien las cosas, tenía partidos buenos como todos. Al final de cuentas llegó una final. No me sentía seguro porque en el fútbol nunca vas a estar seguro, pero me sentía tranquilo porque había hecho las cosas bien. Al final de cuentas te digo que hay cosas que no dependen de nosotros. Ya eso pues son cosas que no podemos hacer, que no podemos meter las manos”, expresó.

Y agregó: “No quería salir así de Chivas. Sentía que no me lo merecía de esa forma. Siento que no fue el trato correcto hacia mi persona, hacia el jugador como lo fue o como lo es Miguel Jiménez, una persona siempre responsable que siempre trató de dar lo mejor de sí. Nunca me dijeron nada en Chivas de que iba a salir, que no iba a estar tomando en cuenta. Son cosas que la verdad duelen”.

¿Miguel Jiménez quiere revancha en Chivas?

A pesar de haber salido por la puerta de atrás Miguel Jiménez dejó claro que es un fiel hincha de Chivas debido a que quiere volver. “Uno siempre quiere regresar a donde fue feliz y Chivas es mi segunda casa, fue el lugar donde viví la mitad de mi vida, donde viví grandes momentos. Sí quiero regresar por el simple hecho de que mi hijo es un chivarmano más y cuando yo salí él estaba muy muy muy pequeño todavía”, expresó con una sonrisa. Y agregó: “Me gustaría regresar y poder ver a mi hijo que me vea estando en Chivas, en su equipo. Ya Dios dirá”.