Chivas de Guadalajara cerró la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la manera más esperada. En un partido clave ante un competidor directo, derrotó 1 a 0 al Club Pachuca en el Estadio Hidalgo y prácticamente se aseguró su boleto directo para la Liguilla de la Liga MX.

El encuentro se definió gracias a un golazo de Hormiga González que justificó la supremacía del equipo de Gabriel Milito en el campo de juego. Sin embargo, también hubo lugar para una mala noticia, que tiene que ver con una baja para la última fecha de la temporada regular.

La expulsión de Luis Romo ante Pachuca que lo margina ante Monterrey

A los 72 minutos de juego, Luis Romo se fue expulsado luego de cometer una falta contra Luis Quiñones. El defensa se barrió y llegó tarde barriendo con los tachones al futbolista de los Tuzos, provocando que Adonai Escobedo le muestre la tarjeta roja. De esta manera, deberá cumplir ante Rayados una fecha de suspensión

El Guadalajara protestó la expulsión de Romo tomando en cuenta el criterio que el silbante tuvo un rato antes. Escobedo le había mostrado la roja al propio Quiñones por un duro pisotón ante Fernando González, pero luedo de revisarla en el VAR se la quitó. ¡Eran muy similares!

Chivas vs. Monterrey: Fecha, hora y TV

Por la jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas de Guadalajara recibirá a Rayados de Monterrey el sábado 8 de noviembre a las 17:05 horas en la cancha del Estadio Akron. El partido será transmitido en México a través de Amazon Prime Video, y por Telemundo en los Estados Unidos.