Chivas esta noche enfrenta a Pachuca en un duelo clave para alcanzar los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. Es por este motivo que a quién enfrentaría el Guadalajara en la Fiesta Grande si hoy se termina la fase regular del campeonato.

El andar del Rebaño Sagrado en la Liga MX ha sido como una montaña rusa debido a que en las primeras siete jornadas le costó ganar puntos importantes. Tras la victoria ante América el Guadalajara comenzó a encontrar la regularidad esperada y se quedó con puntos importantes en la tabla de posiciones.

Por otro lado, esta noche Chivas enfrenta a Pachuca en un duelo directo para alcanzar la clasificación directa a la Liguilla. Una victoria esta noche no los deja dentro de la Fiesta Grande porque FC Juárez superó a Atlético de San Luis y tiene chances matemáticas de pelear por el sexto lugar.

Efraín Álvarez y Armando González serán la clave del gol ante Pachuca. (Foto: IMAGO7)

¿A quién enfrenta Chivas hoy en la Liguilla del Apertura 2025?

Como se sabe, el Guadalajara se encuentra en la sexta posición de la tabla general de posiciones de la Liga MX, por lo que estaría virtualmente clasificado directamente a la Liguilla. De esta manera, hoy Chivas estaría enfrentando a América que es tercero, por lo que un empate los dejaría fuera de la fiesta grande en los Cuartos de Final.

¿Cómo se encuentran al momento las llaves de la Liguilla del Apertura 2025?

(1) Cruz Azul vs. Ganador del último Play-in

(2) Toluca vs. Ganador del primer Play-in

(3) América vs. (6) Chivas del Guadalajara

(4) Tigres vs. (5) Rayados de Monterrey

¿Cómo se encuentran al momento las llaves del Play-in para la Liguilla del Apertura 2025?