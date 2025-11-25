El Club Deportivo Guadalajara buscará romper en esta Liguilla con la maldición del sexto lugar, pues en la historia de los torneos cortos ningún equipo ha sido campeón del futbol mexicano terminando la Fase Regular en esa posición.

De los ocho primeros lugares, el segundo lugar es que más campeones suma desde el Invierno de 1996 hasta ahora con el 30 por ciento. Y dentro de esta estadística se encuentra Chivas ya que en Verano de 1997 culminó en ese escalón y salió campeón.

Después le sigue el primero y el tercero con el 21 por ciento. Cabe recordar que en el Torneo Clausura 2017 el Rebaño Sagrado levantó su último título de Liga MX finalizando en la tercera posición.

El último lugar ha tenido seis campeones, de los cuales uno de ellos fue el Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2006. Mientras tanto, en el puesto cinco solo cuatro se han coronado, tres escuadras lo han hecho en el cuarto lugar de la tabla general y solo uno en la séptimo peldaño.

América ha sido el único campeón terminando en sexto lugar

Solo el América ha salido campeón del futbol mexicano desde el sexto lugar, pero lo hizo cuando se disputaban temporadas largas con Liguilla con un formato diferente al que actualmente conocemos.

Fue en la Temporada 1988-1989, cuando el balompié azteca se desarrollaba por dos grupos, donde se clasificaban los dos primeros de cada uno. En ese certamen el equipo de las Águilas terminó primero del Grupo 1, no obstante, en el sexto escalón de la clasifiación tras acunmular 43 unidades.

¿Cuándo es el partido de Ida entre Chivas y Cruz Azul?

El partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Chivas y Cruz Azul se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México.