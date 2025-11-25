Chivas fue el equipo que mejor cerró la fase regular del Apertura 2025, con una racha de siete triunfos en sus últimos ocho partidos que lo colocó de inmediato entre los principales favoritos al título. La confianza en el entorno rojiblanco es enorme, tanto dentro como fuera de la cancha, aunque aun así los jugadores prefieren mantener la calma y evitar cualquier tipo de promesa anticipada.

En entrevista con varios medios, Bryan González, titular indiscutible desde su llegada en verano, reconoció el buen momento del equipo y el ambiente positivo que se vive en Verde Valle de cara a los Cuartos de Final. Sin embargo, el lateral izquierdo también dejó claro que no piensa prometer el título a la afición, pues considera que todavía queda mucho camino por recorrer.

El Cotorro aseguró que en el vestidor existe mucha ilusión, unión y determinación por ser campeones. Aun así, fiel a su estilo de hablar dentro del campo, insistió en que no hará promesas que no pueda garantizar, aunque sí afirmó que, con el apoyo de la afición, el equipo dará el máximo esfuerzo para alcanzar el objetivo final.

“No quiero prometer el título, quiero que la gente se llene con nosotros partido a partido. Nosotros vamos a dar todo para que eso se cumpla, obviamente tenemos esa ilusión y esperamos poder lograrlo”, dijo González en entrevista.

Aunque la serie contra Cruz Azul luce pareja y el duelo de fase regular terminó en triunfo celeste, Chivas llega ligeramente favorito por su cierre, su nivel actual y el impulso anímico que trae. Además, existe una alta probabilidad de que el equipo rojiblanco sea “local” en el partido de vuelta gracias al fuerte respaldo que suele tener en la Ciudad de México.

Chivas y Cruz Azul jugarán jueves y domingo, serán los únicos partidos del día

Finalmente, vale recordar que los partidos entre Chivas y Cruz Azul ya tienen horarios definidos: la ida se disputará el jueves 27 de noviembre a las 8:07 pm, mientras que la vuelta será el domingo 30 de noviembre a las 7:00 pm en el Estadio Ciudad Universitaria. Ambos encuentros serán los únicos del día, debido a los ajustes obligados en la programación.