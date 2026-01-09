Chivas está a punto de iniciar el Clausura 2026 este sábado frente al Pachuca en el Estadio Akron, duelo que podrá verse a través de Prime Video. Aunque esta plataforma mantiene los derechos de transmisión de los partidos como local del Rebaño Sagrado, el calendario del Guadalajara terminó beneficiando también a las televisoras más importantes del país, que contarán con varios encuentros del equipo rojiblanco a lo largo del torneo.

Esto se debe a que, tras un ajuste en el calendario solicitado por la propia directiva de Chivas, el equipo tendrá tres partidos consecutivos como visitante que serán transmitidos por Televisa. Se trata de las visitas a Cruz Azul el 21 de febrero, a Toluca el 28 del mismo mes y al Atlas el 7 de marzo, una seguidilla que llamó la atención por la exposición que tendrá el Guadalajara en televisión abierta.

Sin embargo, TV Azteca también salió beneficiada con el calendario del Clausura 2026, ya que transmitirá cinco de los nueve partidos de visita de Chivas. Estos encuentros serán: la Jornada 2 ante Juárez el 13 de enero, la Jornada 5 frente a Mazatlán el 5 de febrero, la Jornada 8 contra Toluca el 28 de febrero, partido que irá por ambas televisoras, además de la Jornada 14 ante Tigres el 11 de abril y la Jornada 16 frente a Necaxa el 22 de abril.

Este escenario no solo representa una buena noticia para Televisa y TV Azteca, que podrán transmitir los partidos de uno de los clubes más populares del país y capitalizarlo en audiencia y publicidad, sino también un alivio para la afición rojiblanca. Muchos seguidores podrán ver varios encuentros del Guadalajara simplemente encendiendo la televisión, sin necesidad de contratar plataformas o servicios adicionales, como era tradición en el futbol mexicano.

Chivas tendrá 8 partidos de local transmitidos por Prime Video y uno más por ESPN

En cuanto a los partidos en casa, ocho de los encuentros que Chivas disputará en el Estadio Akron durante el Clausura 2026 serán transmitidos por Amazon Prime Video. No obstante, el partido que podría resultar más complicado de seguir para la afición será el de la Jornada 4 ante Atlético San Luis, ya que únicamente podrá verse por televisión de paga a través de ESPN o en Disney Plus con el paquete Premium, el cual no está incluido en la suscripción básica.