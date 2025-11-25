El próximo jueves Chivas necesita quedarse con la victoria cuando enfrente a Cruz Azul en la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de este contexto, Luis García, exjugador rojiblanco, habló de este cruce en la Fiesta Grande, pero señaló que quien parte con más crédito para ganar es la Máquina de Nicolás Larcamón.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado cerró de la mejor manera su fase regular debido a que desde la victoria contra América hilvanó siete victorias, dos derrotas y un empate. Esos 22 puntos le permitieron quedarse con el sexto lugar de la tabla general de posiciones.

En medio de este contexto, Chivas volverá a ver acción el próximo sábado cuando enfrente a Cruz Azul por la Liguilla. De cara al cruce por la Fiesta Grande, Luis García reveló que el Rebaño Sagrado no llega como favorito y que tuvo un cierre acorde por el tipo de rivales a los que enfrentó.

“No la veo tan pareja. Creo que sí cierra mejor Chivas, pero los rivales le han ayudado como tal. (…) Tuvo un mal segundo tiempo, pero podrían haber terminado primero”, expresó el Doctor en el programa Los Protagonistas dando a entender que la Máquina será favorita. Y agregó: “Lo que pasa con ustedes es que Cruz Azul ya no tiene un crédito de un carajo y Guadalajara ya ganó crédito y le damos crédito por si pierde”.

Luis García ya se rindió ante las Chivas de Gabriel Milito

El pasado cinco de noviembre, Luis García habló en su canal de YouTube sobre el equipo de Gabriel Milito y señaló que el Guadalajara encontró el técnico idóneo para su equipo. “Lo de las Chivas es una reconversión y una recuperación realmente maravillosa, aunque a principio de la temporada en estos análisis que pronto uno hace en relación a la plantilla y en qué lugar podía estar colocado habíamos hablado de que podía estar en el séptimo octavo sexto ¿no? Con su plantel, con los refuerzos y que había traído Milito”, analizó.

Y agregó: “(Milito) confirmó que es un entrenador válido en los peores momentos del Guadalajara. Milito tenía que cumplir un semestre, por lo menos. No podía ser echado por más que Guadalajara no encontraba la puerta de salida por ningún sitio. Realmente el desempeño y los números eran muy tristes. A final de cuentas era más que evidente que Milito se tenía que quedar. Después de esto se confirma que Milito es una buena elección quedando, por supuesto, mucho camino por andar. No solo en este campeonato, sino en la construcción digamos de un nuevo proyecto, pero daría la impresión que otra vez ya encontraron al pastor ¿no? Ya encontraron al guía, ya encontraron al jefe, ya encontraron, al gestor”.