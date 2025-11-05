A lo largo de los últimos meses Chivas se ha convertido en uno de los grandes equipos a seguir en la Liga MX debido a que desde la victoria ante América solamente perdió dos encuentros. A quedar a un paso de la clasificación directa a la Liguilla, Luis García, hoy analista de TV Azteca, afirmó que el Guadalajara parece haber encontrado el pastor para reconstruir su camino gracias a Gabriel Milito.

El inicio del entrenador argentino ha generado varias dudas debido a que no terminaba de marcar la diferencia que se esperaba ante rivales que en los papeles eran menores. León, Santos Laguna, Tijuana y FC Juárez fueron rivales con los que solamente se pudo sumar un punto de 12 posibles, los cuales hoy se extrañan para tener asegurado el boleto directo a la Liguilla.

A pesar de aquel inicio tembloroso, Gabriel Milito se encuentra afianzado en el banquillo de Chivas desde que superó a América en el Estadio Ciudad de los Deportes. En medio de este contexto, Luis García afirma que Guadalajara hoy encontró al pastor, afirmación que pocos se atreven a decir porque aún no fue campeón.

Gabriel Milito logró que Chivas vuelva a pelear por un lugar en la Liguilla. (Foto: IMAGO7)

“Lo de las Chivas es una reconversión y una recuperación realmente maravillosa, aunque a principio de la temporada en estos análisis que pronto uno hace en relación a la plantilla y en qué lugar podía estar colocado habíamos hablado de que podía estar e n el séptimo octavo sexto ¿no? Con su plantel, con los refuerzos y que había traído Milito”, expresó el exjugador del Rebaño Sagrado en su canal de YouTube.

Y agregó: “(Milito) confirmó que es un entrenador válido en los peores momentos del Guadalajara. Milito tenía que cumplir un semestre, por lo menos. No podía ser echado por más que Guadalajara no encontraba la puerta de salida por ningún sitio. Realmente el desempeño y los números eran muy tristes. A final de cuentas era más que evidente que Milito se tenía que quedar. Después de esto se confirma que Milito es una buena elección quedándose, por supuesto, mucho camino por andar. No solo en este campeonato, sino en la construcción digamos de un nuevo proyecto, pero daría la impresión que otra vez ya encontraron al pastor ¿no? Ya encontraron al guía, ya encontraron al jefe, ya encontraron, al gestor”.

Luis García pide no agrandar a Armando González

En el mismo reporte, Luis García habló de Armando González, pero señaló que no deben agrandarlo. “Es una maravilla que un mexicano pelée el título de goleo. Tenía a Javier por delante, tenía a Pulido por delante. Por circunstancias, por niveles, lo que se diga, tomó la estafeta y hoy tiene 11 pirulos, que no es un tema menor”, expresó.

Y añadió: “Insisto, ser titular en un equipo como el Guadalajara y ser el centro delantero mexicano joven no es un tema menor, no es un tema sencillo. De eso a colocarlo como si fuera Luis Flores, Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo, y demás delanteros mexicanos que ha tenido la historia, vámonos con calma, hay que dejarlo caminar”.