Armando “Hormiga” González se ha convertido en la sensación del Torneo Apertura 2025. Y es que el atacante mexicano llegó a 11 tantos, los mismos que Paulinho y a Joao Pedro, por lo que el título de goleo se definirá en la última fecha, donde nuestras Chivas se enfrentarán a Rayados de Monterrey.

Derivado a esta situación, tanto aficionados como algunos comunicadores lo quieren ver con la Selección Mexicana en la próxima Fecha FIFA, pero Luis García pidió no agrandar al canterano del Club Deportivo Guadalajara, pues si bien ha demostrado grandes cualidades, no es Hugo Sánchez.

“Es una maravilla que un mexicano pelée el título de goleo. Tenía a Javier por delante, tenía a Pulido por delante. Por circunstancias, por niveles, lo que se diga, tomó la estafeta y hoy tiene 11 pirulos, que no es un tema menor”, señaló en su canal de Youtube.

“Insisto, ser titular en un equipo como el Guadalajara y ser el centro delantero mexicano joven no es un tema menor, no es un tema sencillo. De eso a colocarlo como si fuera Luis Flores, Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo, y demás delanteros mexicanos que ha tenido la historia, vámonos con calma, hay que dejarlo caminar”, agregó el analista de Azteca Deportes.

¿Hay posibilidades de que la “Hormiga” González sea llamado a la Selección Mexicana?

En los próximos días Javier Aguirre dará a conocer su convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre y con la lesión de tobillo que tiene Santiago Giménez, son amplias las posibilidades de que Armando “Hormiga” González sea llamado por primera vez a la Selección Mexicana Mayor.