Armando González no solo se convirtió en figura en Chivas, sino que además se hizo cargo de un puesto en el que muchos miran para otro lado en momentos importantes. Chicharito Hernández sabe lo que es cargar con la responsabilidad de ser el goleador del equipo más grande de México, por lo que no es casualidad el abrazo que le dio a la Hormiga tras anotarle un golazo a Pachuca, el cual la transmisión no mostró.

Una de las grandes preguntas que surge en el ambiente rojiblanco es sobre la función que tiene Javier Hernández en el Guadalajara cuando no ve minutos ni es trascendental al momento de ingresar. En medio de estos cuestionamientos, Gabriel Milito le marca la cancha a pocos y extraños al afirmar que el máximo goleador de la Selección Mexicana es su líder.

Ante Pachuca se vio el rol que tiene Chicharito Hernández debido a que se acercaba con los jugadores que estaban en el campo, alcanzaba botellas de agua y aconsejaba qué hacer al momento de defender. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue el festejo paternal que tuvo con Armando González tras anotarle un golazo a los Tuzos.

En un video compartido por El Campeonísimo se ve como al primero que va a abrazar la Hormiga es Chicharito Hernández quien lo abraza como si fuera su padre. Luego se suman el resto de los jugadores a abrazar y felicitar a uno de los tres máximos goleadores de la Liga MX.

¿Cuándo volverá a jugar Armando González con Chivas en el Apertura 2025?

La Hormiga González volverá a tener acción junto a Chivas el próximo sábado 8 de noviembre cuando reciba a Rayados de Monterrey en el Estadio Akron. El partido se podrá ver solamente por Amazon Prime desde las 17:00 del Centro de México, mientras que Estados Unidos será transmitido por Telemundo.