A Javier “Chicharito” Hernández se le esta complicando encontrar nuevo equipo a pesar de que es agente libre luego de culminar su segunda etapa en el Club Deportivo Guadalajara, pero pronto se le podría abrir una oportunidad muy mediática.

De acuerdo con información de Juan Pablo Fernández, la cadena de televisión ESPN, tiene en sus planes a “Chicharito” Hernández como analista para el Mundial de 2026, el cual será organizado por México junto con Estados Unidos y Canadá.

El exjugador del Real Madrid, Manchester United, Sevilla, entre otros, podría ser parte de la camada de estrellas que tiene el canal deportivo como Hugo Sánchez, Mario Carrillo, Ricardo Peláez, Javier Alarcón, Álvaro Morales, José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco, por mencionar algunos.

No obstante, según Juan Pablo Fernández, todo dependerá si CH14 no encuentra equipo en enero, aunque por ahora no tiene nada cerrado con ninguno, pero analiza seguir su carrera en Estados Unidos o Europa.

Chicharito Hernández podría ser analista de ESPN.

¿Cuánto podría ganar Chicharito Hernández como analista de ESPN?

Todavía no hay una filtración al respecto, pero lo siguiente es en relación a lo que cobran o han cobrado otros futbolistas de talla internacional como analistas en Copas del Mundo, tomando como ejemplo a Hugo Sánchez en ESPN e Iker Casillas en RTVE.

Actualmente, Hugo Sánchez es una de las figuras más importantes de ESPN desde el Mundial de Brasil 2014. Algunos reportes como Infobae señalan que el “Pentapichichi” gana alrededor de 460 mil pesos mensuales como comentariasta de dicha cadena deportiva.

Mientras tanto, el Campeón del Mundo en Sudáfrica 2010, Iker Casillas, ganó según El Debate como analista de RTVE en el Mundial de Qatar 2022, 52 mil euros, es decir, poco más de un millón de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, por lo que esto puede ser el rango de sueldo que ESPN le ofrecería a Javier Hernández.