El Club Deportivo Guadalajarase está preparando con todo para el Torneo Clausura 2026 con movimientos importantes en la plantilla de Gabriel Milito y uno de los jugadores que no entra en planes del argentino es Erick Gutiérrez.

El mediocampista mexicano que llegó a Verde Valle en 2023 procedente del PSV de la Eredivisie no logró consolidarse como pieza clave en Chivas, por lo tanto es uno de los futbolistas que se le busca acomodo en este mercado de fichajes.

En medio de los rumores de su salida se dio a conocer que equipos como los Tuzos del Pachuca y Cruz Azul están interesados en sus servicios. Incluso, ambas escuadras sondearon con el Rebaño Sagrado el tema del sueldo, el cual les habría parecido bastante elevado y eso tiene frenada una propuesta por el “Guti”.

Érick Gutiérrez no entra en planes de Chivas.

¿Cuál es el sueldo que percibe Erick Gutiérrez en Chivas y que tiene frenada su salida?

De acuerdo con información de Salary Sport, el sueldo de Erick Gutiérrez en el Club Deportivo Guadalajara es de 302,390 pesos a la semana, es decir, cerca de los 16 millones de pesos al año, así que si el “Guti” desea seguir su carrera en la Liga MX deberá de bajar sus pretenciones económicas.

Cabe mencionar que en su paso por Chivas, el jugador de 30 años de edad disputó 88 compromisos, con un registro de cinco goles y cuatro asistencias.

¿En qué equipos ha jugado Erick Gutiérrez?