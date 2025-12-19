Aunque en los últimos años la afición rojiblanca le ha reclamado a Amaury Vergara por la falta de inversión en el equipo, las Chivas de Guadalajara llevan ya gastados durante su gestión unos 85.5 millones de euros según el sitio especializado Transfermarkt. El Rebaño acaba de invertir unos 5 millones por el fichaje de Brian Gutiérrez y alrededor de otros 3 por Ángel Sepúlveda, como continuidad a un último mercado que resultó productivo y esperanzador de cara a futuro.

Desde que Amaury Vergara asumió la presidencia de Chivas en 2019, el nivel de inversión se ha ido modificando. Chivas gastó mucho dinero durante la gestión de Ricardo Peláez y sin grandes resultados. Luego, con el proyecto de Fernando Hierro, prefirió ahorrar gastos y apostar por la cantera, pero con varios mercados que resultaron decepcionantes al no acortar diferencias futbolísticas con las principales potencias de la Liga MX.

En el comienzo de su gestión, Amaury le confió el proyecto deportivo a Ricardo Peláez (Imago7)

Chivas ha gastado más de 85 millones de euros en fichajes desde la llegada de Amaury, sin contar salarios, primas ni renovaciones. Pese a ese desembolso, el mejor resultado fue el subcampeonato del Clausura 2023, un logro insuficiente para un club que históricamente se mide por títulos.

Uno de los grandes problemas fue que varias de las inversiones más altas no rindieron en Verde Valle, pero sí lo hicieron en otros equipos. El ejemplo más claro es Uriel Antuna, el fichaje más caro del periodo, quien nunca logró consolidarse como referente rojiblanco y terminó explotando lejos del club, primero en Cruz Azul y luego en Tigres. Una historia que se repitió con otros nombres importantes.

Chivas pagó millonadas por Cristian Calderón y Jesús Angulo, pero los dos fueron campeones en América y Toluca (Imago7)

Algo similar ocurrió con jugadores que llegaron en el recordado mercado de invierno rumbo al Clausura 2020. Futbolistas como Cristian Calderón o Jesús Angulo, por quienes Chivas pagó cifras elevadas, terminaron siendo campeones… pero vistiendo otros colores. Mientras tanto, el Rebaño siguió acumulando proyectos inconclusos, cambios de entrenador y reconstrucciones constantes.

Paradójicamente, uno de los mejores futbolistas de la actual plantilla, Roberto Alvarado, llegó sin costo directo en un intercambio con el mencionado Antuna. En contraste, apuestas millonarias más recientes como Cade Cowell o Érick Gutiérrez no dieron el salto de calidad esperado y hoy el Guadalajara elige deshacerse de ellos. La sensación general es clara: se gastó mucho, pero se eligió mal. El último mercado, a cargo de Alejandro Manzo y Javier Mier, parece resultar un gran acierto al ver los niveles de Richard Ledezma, Diego Campillo, Bryan González, Efraín Álvarez o Luis Romo.

El último mercado de Chivas volvió a ser agresivo desde el nivel de inversión, pero con mayor acierto del habitual: todos rindieron y se convirtieron en jugadores titulares. (Imago7)

Los fichajes más caros de la era Amaury Vergara