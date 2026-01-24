El gran momento de Daniel Aguirre en Chivas ya no solo es evidente para la afición rojiblanca, sino también para su entrenador. En la última conferencia de prensa, tras derrotar a Querétaro, Gabriel Milito destacó públicamente la evolución del futbolista rojiblanco, quien pasó de estar relegado a convertirse en una pieza clave del equipo en este Clausura 2026.

“Lo habíamos visto poco cuando llegamos, lo profundizamos en la pretemporada y poco a poco nos fue sorprendiendo su nivel futbolístico, su calidad y su entendimiento de lo que queríamos”, explicó Milito al referirse al proceso que atravesó Aguirre desde su arribo al Guadalajara. El entrenador argentino remarcó que su crecimiento no fue inmediato, sino producto de trabajo, adaptación y confianza progresiva.

Milito también subrayó el rol que tomó Aguirre cuando el equipo más lo necesitó, tras la lesión de Diego Campillo. “Cuando lo precisábamos, ahí estaba Dani preparado para darnos un gran rendimiento”, señaló, dejando en claro que respondió a la exigencia en un momento sensible del torneo, ganándose definitivamente un lugar en el once.

El caso de Aguirre es uno de los más representativos del actual Chivas: un futbolista que parecía fuera de la rotación y que hoy es titular indiscutido, gracias a su versatilidad, salida limpia desde el fondo y comprensión táctica. Su pasado como mediocampista y extremo le dio herramientas que hoy lo vuelven un defensor moderno, capaz de aportar también en la construcción ofensiva.

Milito sobre Dani Aguirre: “Muy importante”

El entrenador rojiblanco no dudó en remarcar la importancia que tiene actualmente Danaiel Aguirre: “Se ha vuelto un jugador muy necesario, muy importante para el equipo”, cerró Milito, en una frase que resume el impacto del zaguero en este Rebaño. De estar borrado del mapa a transformarse en una de las revelaciones del torneo, hoy es una de las grandes apuestas ganadas del técnico argentino en Guadalajara.