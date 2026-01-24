La posibilidad de que Javier Aguirre convoque a varios futbolistas de Chivas para el Mundial no solo impacta en la Selección Mexicana, sino también en la recta decisiva del Clausura 2026. Con la Liguilla programada para disputarse sin los jugadores que estén concentrados con el Tri, en el entorno rojiblanco ya se especula cómo podría verse el Rebaño en un escenario extremo: que los ocho seleccionados actuales terminen siendo llamados y no estén disponibles para la fase final.

En redes sociales comenzó a circular una alineación hipotética que ilustra ese panorama. El once estaría conformado por Óscar Whalley en el arco; una línea de tres defensores con Daniel Aguirre, Diego Campillo y José Castillo; Miguel Gómez y Hugo Camberos como carrileros; un doble pivote en el medio que ya fue habitual con Omar Govea y Fernando González; y un tridente ofensivo integrado por nombres como Yael Padilla, Efraín Álvarez y Ricardo Marín.

(Captura)

En este caso extremo de muchos convocados al Tri, el Guadalajara mantendría el esquema base y un once competitivo, aunque con importantes recambios en todas las zonas del campo. Sin embargo, la última línea seguiría luciendo fuerte con Aguirre, Campillo y Castillo, mientras que el doble pivote entre Oso y Govea ya ha sido habitual en el once de Milito.

Un caso especial sería el de Oscar Whalley, quien además es el que más chances tiene de quedarse con un lugar en el once, ya que Raúl Rangel parece una fija en la lista final y hasta podría pelear por la titularidad. Asimismo, nombres como Miguel Gómez, Hugo Camberos o Yael Padilla, tendrían la chance de disponer de más oportunidades.

¿Qué jugadores de Chivas tienen más chances de ir al Mundial?

De los ocho convocados que aparecieron en la última nómina del Tri, está claro que Raúl Rangel y Roberto Alvarado son los que ya parecen tener un lugar asegurado, pues formaron parte de todo el proceso con Javier Aguirre. Además, Armando González está de lleno en la pelea por ser el tercer centrodelantero. Por su parte, Richard Ledezma podría aprovechar las vacantes en el lateral derecho, mientras que Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda parecen estar algo más relegados.