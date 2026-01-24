El Club Deportivo Guadalajara espera por la reanudación del Clausura 2026 de la Liga MX, donde marcha como único líder, producto de tres victorias en las últimas tres jornadas. El Rebaño Sagrado quiere seguir con su buen andar, pero mientras tanto, hay novedades en lo que respecta a Fuerzas Básicas y al Femenil, como así también al posible destino de Isaac Brizuela.

Chivas fichó al joven Kevin García, ex del Barcelona

Chivas cerró el fichaje de Kevin García, un mediocampista ofensivo de 18 años que llega desde el Central Valley Fuego FC de Estados Unidos y que tuvo formación en el Barcelona. Se trata de una apuesta a futuro, pensada inicialmente para las Fuerzas Básicas, con proyección a Tapatío y eventualmente al primer equipo, más que un refuerzo inmediato para la plantilla principal.

Kevin García firmó su contrato con Chivas.

¿Isaac Brizuela a la Liga de Expansión MX?

El futuro de Isaac Brizuela sigue abierto tras su salida de Chivas y según el periodista José María Garrido, todo apunta a que el Cone podría encontrar equipo en la Liga de Expansión. Aunque todavía no hay nada definido, el jugador continúa buscando una oportunidad para seguir activo tras finalizar su contrato con el Rebaño y no se descarta que en los próximos días se concrete su llegada a una categoría inferior.

El nuevo récord de Boyi Iturbide

Adriana Iturbide se metió entre las tres máximas goleadoras históricas de Chivas Femenil tras anotar ante Querétaro y llegar a 34 goles con la camiseta rojiblanca. Con esa cifra, la delantera ya figura en el podio de artilleras del club, solo por detrás de Alicia Cervantes y Carolina Jaramillo, consolidando su nombre en la historia ofensiva del Rebaño Femenil.

Adriana Iturbide se metió entre las tres máximas goleadoras de Chivas (Imago7)

Derrota del Tapatío

Por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, Tapatío cayó por 2-0 en su visita a Tepatitlán, poniendo fin a su invicto en el torneo. Tras ese resultado, el Filial rojiblanco se quedó con 4 puntos (una victoria, un empate y una derrota) y se mantiene en la parte alta de la tabla, alrededor del quinto puesto en estas primeras fechas del certamen.