Un video que volvió a circular en redes en las últimas horas mostró una faceta poco conocida de Daniel Aguirre: en sus inicios con Los Ángeles Galaxy, el hoy jugador de Chivas actuaba como extremo izquierdo, encarando, recortando hacia dentro y exhibiendo una técnica fina en el uno contra uno. Las imágenes, donde se lo ve cómodo en espacios reducidos y con buen cambio de ritmo, ayudan a explicar por qué no resulta tan extraño verlo hoy desprenderse desde atrás y pisar el área con naturalidad.

Ese pasado ofensivo parece conectarse directamente con algunos de sus movimientos más recientes en el Rebaño. Aguirre no es un defensor clásico: cuando rompe líneas con conducción o aparece por sorpresa en zona de definición, hay rastros de aquel futbolista formado para atacar. En un equipo que con Gabriel Milito prioriza la salida limpia y la agresividad desde el fondo, esa herencia como extremo termina siendo un valor agregado.

Antes de llegar a Guadalajara, Aguirre desarrolló casi toda su carrera profesional en la MLS con LA Galaxy. Allí debutó joven y fue sumando minutos en distintas competiciones, alternando entre el primer equipo y el entorno de desarrollo, con participaciones como volante y atacante por banda. Si bien nunca fue una figura rutilante, acumuló experiencia en un contexto competitivo y mostró versatilidad, una característica que más tarde sería clave en su adaptación en México.

Su llegada a Chivas, sin embargo, estuvo lejos de ser lineal. Fichado en el Apertura 2024, su paso inicial fue prácticamente anecdótico: no encontraba lugar en la rotación, pasó largos tramos sin minutos oficiales y quedó relegado bajo distintos cuerpos técnicos. Durante meses fue un nombre más de plantilla, sin impacto real ni continuidad, lo que lo dejó en un limbo futbolístico que parecía condenarlo al olvido.

El cambio de aire de Daniel Aguirre con Gabriel Milito

Todo cambió con la llegada de Gabriel Milito. El entrenador argentino no solo le dio confianza, sino que lo reconvirtió en defensor dentro de una línea de tres o cinco, potenciando su lectura de juego y su capacidad para romper hacia adelante. Desde entonces, Aguirre dejó de ser un proyecto estancado para transformarse en una pieza funcional del equipo. Y cada vez que se anima a desprenderse y llegar al área, como en ese video viral, reaparece algo de aquel extremo izquierdo que supo ser en sus primeros pasos por la MLS.