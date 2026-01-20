Uno de los nombres propios en el gran arranque de Chivas en el Clausura 2026 es Daniel Aguirre, quien se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del equipo en estas primeras jornadas. El defensor ha participado directamente en dos de los cinco goles del Guadalajara, con un tanto ante Pachuca y una asistencia frente a Querétaro, actuaciones que le han permitido ganarse por fin a la afición luego de un inicio con tropiezos y dudas en su etapa como rojiblanco.

Lo curioso del caso es que tener hoy a un defensa central en tan alto nivel, tanto defensivo como ofensivo, es algo que Chivas le debe en gran medida a Javier Hernández. Y es que, paradójicamente, Chicharito parece haber dejado más huella en su segunda etapa apoyando al talento joven que por lo que pudo aportar dentro del terreno de juego.

En apenas año y medio con Chivas, Daniel Aguirre se ha encariñado del Club.

De acuerdo con el periodista César Huerta, el fichaje de Daniel Aguirre al Guadalajara se dio gracias a una recomendación directa de Javier Hernández, quien ya lo conocía bien de su paso por el LA Galaxy. En aquel momento, la directiva rojiblanca buscaba perfiles jóvenes como proyecto a futuro, razón por la que decidieron apostar por Aguirre, de entonces 23 años.

Esa recomendación de Chicharito también fue determinante para que la directiva tuviera paciencia con Aguirre. Basta recordar que durante los dos torneos de la temporada 2024-2025 no disputó un solo minuto, y fue hasta el Apertura 2025 cuando empezó a tener oportunidades gracias a Gabriel Milito, quien le encontró una posición ideal para potenciar sus virtudes, pues aunque hoy juega como defensa central, en Fuerzas Básicas Aguirre fue extremo, razón por la cual tiene facilidad para sumarse al ataque y marcar diferencia en campo rival.

La gran batalla por la titularidad que se viene entre Daniel Aguirre y Diego Campillo

Si bien Daniel Aguirre comenzó a sumar minutos gracias a la confianza de Gabriel Milito, también es cierto que su consolidación como titular coincidió con la lesión de Diego Campillo, quien sufrió una fractura en el pie en la Jornada 15. Ahora que Campillo ya está recuperado al cien por ciento, buscará retomar su lugar en el once inicial; sin embargo, Aguirre atraviesa un nivel altísimo y todo apunta a que se avecina una competencia interna intensa por la titularidad en la zaga rojiblanca.