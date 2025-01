Una de las contrataciones más polémicas que se ha generado en Chivas durante los años recientes es la de Daniel Aguirre proveniente de la MLS, ya que el mediocampista ni siquiera debutó en la Liga MX durante el Apertura 2024; sin embargo, está teniendo regularidad en la pretemporada con Óscar García Junyent.

El jugador que se hizo famoso porque habría sido recomendado por Chicharito Hernández para ser contratado por el Guadalajara, ha comenzado la pretemporada y ha ido ganando adeptos entre los aficionados en redes sociales por lo que ha mostrado en los amistosos en los que ha participado.

Es por eso que el reportero de Tv Azteca, Omar Villarreal, reveló que cuestionó dentro de la institución acerca del nivel de Daniel Aguirre, en donde la gente de dentro del club le confirmaron que juega muy bien.

“Lo ha hecho bien, nada extraordinario (en pretemporada), pero te decía y no me creías. Al final del torneo pasado fui a Verde Valle y pregunté: ¿Y Daniel Aguirre qué tal juega? Me dijeron: ‘Ese chavo trae, juega muy bien. Ya lo verás‘”, aseguró el comunicador en una transmisión en YouTube.

¿Por qué Daniel Aguirre se perdió el arranque del torneo pasado?

El mediocampista del Guadalajara reportó a pretemporada, pero tuvo que causar baja para atenderse una varicocele, lo que le impidió el participar durante varias semanas, por lo que ahora, con pretemporada completa, se espera que se vea lo mejor del mexico-estadounidense.