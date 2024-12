El mercado de fichajes rumbo al Clausura 2025 está por vivir sus momentos más intensos debido a que está próximo el comienzo del próximo torneo, en donde se espera que Chivas sea uno de los clubes que más genere de qué hablar en torno a sus contrataciones, en donde además de los mediocampistas se sumaría un centro delantero.

Durante las semanas recientes se ha dejado en claro que la prioridad de la directiva del Guadalajara está en fortalecer la zona del medio campo para el próximo torneo, en donde las apuestas más importantes recaen en Orbelín Pineda y Luis Chávez, aunque faltaría el apuntalar la delantera.

La realidad es que el chiverío ha padecido de falta de gol desde hace varios años, en donde Chicharito Hernández y Ricardo Marín no fueron soluciones, además de que Armando González y Teun Wilke son jóvenes en proceso de consolidación en el primer equipo.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que la directiva tendría en mente que el tercer refuerzo rumbo al Clausura 2025 sea un goleador, en donde todo parecería indicar que irían por Brandon Vázquez.

“Uno más, lo que me dicen, es que Chivas trataría de buscar un nueve. Aunque el mercado es un poco reducido y dentro de las opciones aparece el nombre de Brandon Vázquez. Habrá que ver si lo logran conseguir, sino alguien más. No me sorprendería algún mexico-americano”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Chicharito quedó a deber

El delantero no logró recuperar su mejor versión física tras la lesión de ligamento cruzado anterior, por lo que fue recayendo en diversas lesiones musculares que le impidieron tener regularidad con el Guadalajara, en donde la prueba es que anotó solamente un gol en todo el 2024.