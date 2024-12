Pese al enojo y frustración de los aficionados de Chivas, el América está viviendo un momento histórico al conseguir tres títulos de Liga MX de manera consecutiva, por lo que se confirma que el liderazgo que aplica Emilio Azcárraga en dicha institución funciona muy bien, por lo que Amaury Vergara estaría replicándolo para el Rebaño.

Y es que la aparición del presidente del Guadalajara ante los medios de comunicación es cada vez más escaso, no porque deje de prestarle atención al conjunto rojiblanco, sino porque está atendiendo negocios familiares, tal y como lo ha venido haciendo el también propietario de Televisa.

Es por eso que el comunicador de ESPN, Jesús Bernal, explicó que los propietarios importantes suelen dedicarse a sus negocios y encargarle a gente capacitada las labores de los clubes, por lo que Amaury Vergara ahora lo hace al respaldarse en Alejandro Manzo y los españoles.

“No me refiero a que diga: ‘no me importa’, sino desde el hecho de delegar a alguien y que Amaury comenzara a fungir como dueño del equipo. Vergara estaba acostumbrado a aparecer ante la cámara, anunciando patrocinadores, presentar refuerzos (…) Voy a poner el ejemplo de Ricardo Salinas Pliego o Emilio Azcárraga. No están metidos en las decisiones del equipo, no están apareciendo ante las cámaras para hacer declaraciones del equipo y por eso delegan a alguien.

“Amaury ha asumido ese rol de dueño del equipo, abstraerse y alejarse del tema del equipo y dejar a otras personas encargadas de esta situación: Alejandro Manzo que es el Secretario General y debajo de él, Juan Carlos Martínez y Fran Pérez, que son los directivos que dejó abordo Fernando Hierro”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.