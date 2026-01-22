Ramón Ramírez, uno de los grandes ídolos en la historia de Chivas, se sumó al debate sobre la posible presencia de Armando González en el Mundial 2026 y dejó una postura clara: no lo descarta en absoluto. “Pues yo no lo descartaría. Yo por supuesto que le veo las condiciones para pelear el puesto en esa posición“, afirmó, destacando que el joven delantero rojiblanco ya se metió en la conversación rumbo a la Copa del Mundo.

El exseleccionado nacional explicó que hoy la baraja de centrodelanteros en la mente de Javier Aguirre parece bastante definida, aunque con espacio para nuevas irrupciones. “Yo quiero entender, por ejemplo, que ahorita en la cabeza de Javier (Aguirre) y por la continuidad que ha tenido, pues está Raúl Jiménez, está Santiago Jiménez, está Berterame y posiblemente pudiéramos incluir ya a la Hormiga González”, señaló, colocando al atacante de Chivas en un grupo de nombres de peso.

Ramírez también subrayó que no todo pasa únicamente por el momento de forma, sino por las características que busca el técnico en cada contexto. “Ya creo que en lo sucesivo va a ser el técnico el que decida las características de cada jugador, porque muchas veces entendemos que el momento cuenta, pero también qué tipo de condiciones y de características debe de tener ese centrodelantero, que quiere él en cada uno de ellos”, explicó.

En esa línea, el exvolante imaginó una competencia con perfiles distintos para ofrecer variantes ofensivas. “Me imagino que buscará tres características medianamente diferentes para que pueda tener algunas variantes y en caso de que algún jugador, insisto, pueda ocurrir un imponderable, tenga el sustituto correcto. Pero yo sí lo veo en la pelea, definitivamente sí lo veo en la pelea”, remató. La Hormiga está convocado para los amistosos ante Bolivia y Panamá, donde buscará marcar su primer gol con la playera del Tri.

Ramón Ramírez sobre la base de Chivas en Selección Mexicana

Más allá del caso puntual de la Hormiga, Ramón Ramírez celebró la fuerte presencia de jugadores de Chivas en la Selección Mexicana. “A mí me da primero mucha alegría que Guadalajara hoy pueda tener tantos jugadores convocados más allá de quiénes se vayan a quedar finalmente en la lista definitiva. Esto ya dicta un camino para el club”, expresó. Además, aprovechó para enviar un mensaje al resto de la Liga MX: “Deberíamos de darle más oportunidad al futbolista mexicano”.