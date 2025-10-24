Si bien el Club Deportivo Guadalajara se encuentra en mejor momento futbolístico que los Rojinegros del Atlas, para Ramón Ramírez los Clásicos se juegan de manera distinta, así que los pupilos de Gabriel Milito no pueden confiarse este sábado cuando reciban a los de Diego Cocca en la cancha del Estadio Akron.

“Todos sabemos que los Clásicos se juegan aparte, que es una motivación muy especial, y luego ganó el Atlas, lo que significa que todavía sigue con posibilidades de puestos de Play In. Guadalajara depende de sí mismo, pues yo espero que sea un buen partido y ganen nuestras Chivas”, mencionó.

Como bien lo dijo Ramón Ramírez, los Rojinegros del Atlas llegan al Clásico Tapatío tras vencer en la Fecha 14 del Torneo Apertura 2025 al León, mientras que el Rebaño Sagrado cortó su racha positiva de tres triunfos seguidos al caer contra los Gallos Blancos del Querétaro.

Cabe mencionar que dicho enfrentamiento se llevará a cabo este sábado 25 de octubre en la cancha del Estadio Akron, como parte de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025, a iniciar a las 19:07 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por Amazon Prime.

¿Cuál es la convocatoria de Chivas para enfrentar al Atlas?

– Raúl Rangel

– Oscar Whalley

– Miguel Gómez

– José Castillo

– Bryan González

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– Gilberto Sepúlveda

– Rubén González

– Omar Govea

– Luis Romo

– Daniel Aguirre

– Erick Gutiérrez

– Efraín Álvarez

– Yael Padilla

– Roberto Alvarado

– Cade Cowell

– Santiago Sandoval

– Hugo Camberos

-Teun Wilke

-Armando González

-Alan Pulido