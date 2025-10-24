Chivas viene de un doloroso tropiezo en la cancha del Estadio Corregidora; sin embargo, la posibilidad de meterse a puestos de Liguilla directa continúan vivas, aunque para ello es necesario conseguir un triunfo en su siguiente compromiso que será frente al Atlas en una edición del Clásico Tapatío.

Jugadores de ambos equipos han comenzado a calentar el compromiso con algunas declaraciones; sin embargo, la realidad es que el Guadalajara es el verdadero urgido de un triunfo por sus aspiraciones al campeonato, mientras que los Zorros solo para hacer más decorosa su participación en el semestre.

El chiverío está estancado en la posición 8 de la tabla general, por lo que un triunfo, aunado a una combinación de resultados de Xolos y Pachuca, pondría a los tapatíos en el sexto lugar al término de la jornada.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Atlas por la jornada 15 del Apertura 2025?

El Clásico Tapatío de este semestre se jugará este sábado 25 de octubre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Atlas?

Al ser un partido del Guadalajara como local, la transmisión en México correrá a cuenta de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos será por la señal de Telemundo.