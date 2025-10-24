Chivas está a punto de disputar un partido por el orgullo de la ciudad de Guadalajara cuando dispute una edición más del Clásico Tapatío contra el Atlas; sin embargo, se esperaba contar con la presencia de Chicharito, al menos en la banca rojiblanca, situación que no se concretará.

Este viernes, el Guadalajara dio a conocer su lista de convocados para el choque contra los Zorros, en donde sorprendió que el veterano Javier Hernández causó baja de la lista de elegibles por estar realizando trabajo dosificado, ya que el club no ha informado que sufra de alguna lesión.

“Javier Hernández continúa con trabajo dosificado y no está elegible para el Clásico Tapatío de la fecha 15″, explicó la institución a través del comunicado en el que reveló la lista de convocados para el duelo contra los Zorros.

Este es el segundo partido consecutivo en el que el atacante no está a la orden de Gabriel Milito, ya que a media semana, para el juego en Querétaro, quedó descartado porque se reveló que le estaban dosificando sus cargas.

Cabe destacar que Chicharito solamente ha jugado en cuatro partidos, sumando apenas 107 minutos, en donde el más reciente compromiso en el que participó fue contra el Mazatlán el fin de semana pasado, en donde jugó 19 minutos.

Los otros ausentes para este compromiso serán Alan Mozo por seguir en recuperación, además de Richard Ledezma por suspensión, aunado a Luis Olivas e Isaác Brizuela, quienes quedaron fuera por mera decisión táctica del cuerpo técnico rojiblanco.

Lista completa de convocados contra Atlas

– Raúl Rangel

– Oscar Whalley

– Miguel Gómez

– José Castillo

– Bryan González

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– Gilberto Sepúlveda

– Rubén González

– Omar Govea

– Luis Romo

– Daniel Aguirre

– Erick Gutiérrez

– Efraín Álvarez

– Yael Padilla

– Roberto Alvarado

– Cade Cowell

– Santiago Sandoval

– Hugo Camberos

-Teun Wilke

-Armando González

-Alan Pulido

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlas?

El siguiente compromiso del Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 25 de octubre en la cancha del Estadio Akron cuando reciba al Atlas en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.