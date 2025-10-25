Este sábado el Estadio Akron será testigo de una nueva edición del Clásico Tapatío. En la antesala de dicho partido correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, el capitán de los Rojinegros del Atlas, Aldo Rocha, se llevó los reflectores con una polémica declaración sobre si llega a hacerse presente en el marcador.

“Espero jugar; me gustaría marcar porque hacer un gol siempre da mucha alegría. De los festejos, no soy quien planee algo, sino lo que va surgiendo en el momento. Pero algo en especial no, porque después se pueden medio traumar y así lo dejamos”, comentó.

Y sobre este comentario del mediocampista mexicano, fue cuestionado el exjugador y referente de nuestras Chivas, Carlos Salcido, aunque prefirió no entrar en polémica con Aldo Rocha.

“Es un clásico, un partido muy bonito para los que hoy tienen posibilidades de jugarlo, es un partido aparte. La verdad es que no puedo opinar nada, es normal ese tipo de partidos, pero al final del día estos juegos los ganan los que menos errores tienen”, señaló.

¿A qué hora será el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío entre el Club Deportivo Guadalajara y los Rojinegros del Atlas se llevará a cabo este sábado en el Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.