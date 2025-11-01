El sábado pasado, el Club Deportivo Guadalajara le pasó por encima a los Rojinegros del Atlas en una edición más del Clásico Taptío, donde Armando “Homiga” González fue el gran protagonista gracias a su ‘Hat-trick’.

Esa noche la afición de los “Zorros” se fue dolida del Estadio Akron. Nunca se imaginaron que serían humillados por las Chivas de Gabriel Milito y como respuesta a su mala actuación en el Clásico Tapatío abandonaron al equipo en el juego contra los Diablos Rojos del Toluca.

En redes sociales circula una fotografía de cómo lucían las gradas del Estadio Jalisco en el compromiso ante los ‘Escarlatas’ y se puede observar demasiados huecos. Incluso, “La Fiel” también decidió no apoyar esta tarde a los pupilos de Diego Cocca, así que esto confirma que siguen muy dolidos por el descalabro del sábado pasado.

Así se veía una parte del Estadio Jalisco.

Cabe mencionar que dicho encuentro culminó en empate a cero goles, aunque el domino fue de parte de los Diablos Rojos del Toluca, los cuales comienzan a sufrir la ausencia de Alexis Vega, quien estaría en perfectas condiciones para el inicio de la Fiesta Grande.

¿Cuándo juega Chivas ante Pachuca?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y los Tuzos del Pachuca, se celebrará este domingo 2 de octubre en la cancha del Estadio Hialgo, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Caliente TV.