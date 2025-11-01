El nivel de Javier “Chicharito” Hernández ha quedado por debajo de las expectativas desde que regresó al Club Deportivo Guadalajara. Y esto ha provocado que sea constantemente objeto de críticas tanto por los propios aficioonados de Chivas como por los periodistas deportivos.

Tal es el caso del polémico comunicador, Gerardo Velázquez de León, quien por medio de un video compartido en su cuenta de X calificó a la exfigura del Real Madrid, Manchester United, entre otros, como uno de los “petardo” del Torneo Apertura 2025.

“Javier Hernández está retirado desde hace un año, y no se ha dado cuenta. Todavía argumentan los de Chivas que puede jugar este fin de semana contra el Pachuca y que puede ser determinante y que meter un gol histórico que le dé la calificación a Chivas. Patrañas, Javier Hernández es de las decepciones que ha tenido el Guadalajara en los últimos tiempos y además con un costo exhorbitante”, mencionó.

Cabe mencionar que “Chicharito” Hernández casi no ha visto actividad en el Torneo Apertura 2025, pues apenas suma 107 minutos disputados, divididos en cuentro encuentros, pero ninguno de ellos lo hizo como titular.

¿Fue convocado “Chicharito” Hernández para enfrentar a Pachuca?

Sí. El Club Deportivo Guadalajara dio a conocer la convocatoria de Gabriel Milito para medirse este domingo a los Tuzos del Pachuca y en lista de considerados destaca el nombre de Javier Hernández, aunque arrancaría en la banca ya que el delantero titular de Chivas es Armando “Hormiga” González.