El regreso de Chicharito a Chivas no ha entregado los resultados que millones de aficionados esperaban, ya que hasta el día de hoy no ha entregado resultados deportivos importantes y solo ha estado generando polémica por situaciones ajenas al terreno de juego.

Hace unos meses, Javier Hernández fue blanco de críticas a nivel nacional e internacional por una serie de videos en los que generó polémica por su índole discriminatorio, por lo que la Liga MX y el propio Club Guadalajara le aplicaron unas sanciones económicas.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que la directiva rojiblanca habría decidido aplicarle una fuerte multa al delantero por negarse a participar en la dinámica de Halloween que realizó el resto del plantel, en donde todos se disfrazaron a excepción del Chicharito.

“Le va a llover una fuerte multa, tremenda multa a Javier Hernández (…) Resulta que no hizo grupo como muchos pudieran pensar, simple y sencillamente porque no quiso entrarle al tema de los famosos disfraces. El único jugador que no quiso disfrazarse es el Chicharito.

“Todo esto hace que el grupo se consolide y Javier Hernández no quiso ser parte de eso y está bien, nada más que ahí le va su respectiva multa y será una fuerte multa por lo que tengo entendido, pero a Javier Hernández le hacen lo que el viento a Juárez”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Chicharito podrá jugar contra Pachuca?

Independientemente de la sanción recibida por la directiva del Guadalajara, el entrenador Gabriel Milito decidió convocar al histórico delantero y podría tener minutos si el argentino lo considera adecuado, para el compromiso contra los Tuzos.