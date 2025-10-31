Chivas está por entrar a la recta final del Apertura 2025, en donde todos los compromisos son importantes, primero para amarrar el pase directo a la Liguilla, y después, para pelear el campeonato; sin embargo, este viernes quedó demostrado que existe gran ambiente en el vestidor rojiblanco de cara al partido contra Pachuca.

Previo a arrancar el entrenamiento, los jugadores acudieron a las instalaciones de Verde Valle disfrazados de diversos personajes clásicos de terror, en donde quedó en manifiesto el buen ambiente que reina entre los elementos del Guadalajara.

Sin embargo, Chicharito Hernández llamó la atención por una serie de fotografías en las que apareció en dicho festejo de Halloween que protagonizaron los futbolistas, ya que fue el único jugador que no se disfrazó para la reunión en las instalaciones del conjunto rojiblanco.

Hay que mencionar que el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito cedió un rato de relajación para la plantilla; sin embargo, después se pusieron a trabajar con total normalidad debido a que está próximo el choque contra los Tuzos.

Chicharito posó junto al Cone Brizuela (Instagram: Cone_Brizuela)

Jugadores, cuerpo técnico y staff se tomaron una foto dentro del club (Instagram: Chivas)

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca de la jornada 16?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo cuando visiten al Pachuca, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.