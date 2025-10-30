Una de las preocupaciones más grandes que tiene la afición de Chivas es sobre la renovación de Armando González, debido a que no quieren que se le escape su nuevo goleador, en donde se habría confirmado que la directiva estaría analizando el contrato que se le ofrecerá al delantero.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que los altos mandos del Guadalajara estarían ofrecerle un contrato poco convencional a la Hormiga, debido a que no quieren cometer el mismo error que cometieron en el pasado con Gilberto Sepúlveda.

“Se le piensa ofrecer un contrato importante, no en términos de que va a ganar lo que hoy gana Chicharito (…) Se tiene la idea de que una vez fracasado el ‘proyecto Tiba’, que significaba para la cantera del Guadalajara el vivo ejemplo de que se podía salir desde las fuerzas básicas y aspirar a sueldos importantes.

“Guadalajara necesita otro estandarte de futbolista de cantera que sirva como ejemplo para el resto de canteranos y puedan alimentar la ambición de los chamacos de saber que en Guadalajara se puede triunfar deportiva y económicamente.

“Armando González figura como un potencial ejemplo para la cantera y se le quiere llevar a ese nivel. Se le pretende ofrecer un contrato importante (…) Una de las opciones que está analizando la dirigencia es ponerle un sueldo muy bueno y hacerlo potencialmente con objetivos“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los números de Armando González en el Apertura 2025?

Este semestre no ha sido solamente el más efectivo para la Hormiga en cuanto a goles anotados con 10, hasta el día de hoy, sino que también es el torneo con más minutos sumados con 955, producto de jugar en 15 partidos, de los cuales 11 han sido de local.