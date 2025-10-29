Chivas está por jugarse la vida en el Apertura 2025 el próximo domingo cuando se enfrente al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, en donde además del choque por el pase directo a la Liguilla, este duelo marcará el reencuentro del Rebaño con Víctor Guzmán.

El Pocho fue, durante muchos años, el fichaje soñado para la afición del Guadalajara debido a los grandiosos torneos que vivió en los Tuzos; sin embargo, su contratación solo dejó un semestre destacado, mientras que el resto de su estadía pasó de noche.

Es por eso que los dirigentes rojiblancos decidieron buscarle acomodo en otro club con la intención de que recuperara su mejor nivel futbolístico, en donde el Pachuca fue el club que levantó la mano para quedárselo en un préstamo por un año con opción a compra.

Desde su salida del Rebaño en plena pretemporada rumbo al Clausura 2025, Víctor Guzmán poco a poco ha ido ganándose la confianza de Jaime Lozano en la escuadra de la Bella Airosa y prueba de ello es que ha jugado en los 15 duelos que han disputado en el torneo.

El Pocho ha sumado solamente 646 minutos jugados en el semestre, en donde no ha anotado ni un gol, pero ha colaborado con cuatro asistencias para la causa de los Tuzos.

¿Por qué se fue Víctor Guzmán de Chivas?

Después del Clausura 2023, en donde el Rebaño llegó a la Final y el Pocho fue el mejor romperredes rojiblanco, su rendimiento fue a la baja, en donde se reportaron diferencias con Veljko Paunovic, posteriormente por un problema personal, del cual no pudo reponerse, por lo que prefirieron buscarle salida de la institución.