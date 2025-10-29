Armando González está convertido en el futbolista de moda en la Liga MX debido a su brillante participación en el Apertura 2025 en donde está peleando el liderato de goleo junto a Paulinho y Joao Pedro, por lo que algunos visores ya lo tendrían en el radar para llevárselo lejos de México.

La Hormiga se ha convertido en el hombre gol del Guadalajara, por lo que los reflectores se están centrando en él desde hace varias semanas, por lo que los rumores de que clubes de otros países se estarían incrementando, por lo que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, confirmó que estarían siguiendo al delantero rojiblanco desde Rusia y Arabia.

“Otro de los temas de los que se ha hablado últimamente es que a Armando González lo siguen desde Rusia y sí, es un jugador al que le han estado dando seguimiento, incluso desde Arabia lo han estado siguiendo. Se vuelve atractivo porque le queda un año de contrato con Chivas.

“No va más allá de un seguimiento todavía lo que ocurra con la Hormiga y Chivas lo quiere renovar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Armando González ya tuvo una mejora salarial con el primer equipo de Chivas

Hay que recordar que en la recta final del Apertura 2024, después de la intempestiva salida de Fernando Gago del chiverío, el entrenador Arturo Ortega decidió darle el voto de confianza a la Hormiga en algunos compromisos, aunque eso se debería a ayudarle al canterano para que cumpliera con unos requisitos contractuales de minutos, para obtener una mejoría económica.

¿Cuándo terminaría el contrato de Armando González con Chivas?

Según la información que ha ido surgiendo de manera extraoficial por diversos insiders del Guadalajara es que el contrato de la Hormiga expiraría en diciembre del 2026, por lo que se estaría buscando la renovación para extenderle su contrato y mejorarle las condiciones económicas.