Chivas por fin ha encontrado a su hombre gol en la figura de Armando González en este Apertura 2025, en donde la Hormiga estaría peleando palmo a palmo por el título de goleo junto a atacantes como Paulinho del Toluca o Joao Pedro del Atlético de San Luis; sin embargo, la directiva podría traerle más competencia.

Tomando en cuenta de que para el Clausura 2026, el Guadalajara sufriría las bajas de Chicharito Hernández y Alan Pulido por el término de sus contratos, aunado a los rumores que ponen a Teun Wilke como transferible para marcharse a préstamo, los dirigentes rojiblancos deberían buscar más atacantes.

La realidad es que todo parece indicar que el chiverío contará con el regreso de Ricardo Marín que está prestado en el Puebla; sin embargo, habría otro jugador que tendría un pie en verde valle proveniente desde Estados Unidos y se trataría de Daniel Ríos.

El Guadalajara tiene años buscándole acomodo al delantero que llegó como refuerzo de cara al Clausura 2023; sin embargo, nadie ha hecho válida la opción de compra, por lo que en la cúpula rojiblanca se mantiene a la espera de la decisión final del Vancouver Whitecaps sobre el futuro del mexicano.

Hay que recordar que durante este año, el atacante mexicano ha participado en un total de 32 partidos de la MLS, en donde ha colaborado con cuatro goles y tres asistencias, por lo que es bien valorado en el conjunto de Vancouver, siendo su diana más reciente el fin de semana pasado en los Octavos de Final de la MLS contra FC Dallas.

¿Cuándo termina el préstamo de Daniel Ríos con Vancouver Whitecaps?

El acuerdo que realizó la directiva española con la escuadra canadiense fue por el resto del 2025 con opción a compra, por lo que la decisión deberá informarse a los dirigentes rojiblancos a más tardar el 31 de diciembre.