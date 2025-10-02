Chivas se encuentra enfocado en el Apertura 2026 debido a que el domingo enfrentará a Pumas por la jornada 12. En medio de este contexto, dan a conocer que Javier Mier que para el mercado de pases deberá solucionar tres problemas importantes: la salida de Chicharito Hernández, el futuro de Daniel Ríos y el regreso de Ricardo Marín. ¿Qué debe hacer en cada caso?

No hay dudas de que el Guadalajara tiene serios problemas en la definición debido a que solamente quien aporta goles como nueve en este torneo es la Hormiga González. Alan Pulido, Javier Hernández y Teun Wilke intentan, pero sus goles no terminan por caer.

Para el próximo mercado de pases faltan menos de tres meses y ya se sabe qué jugadores serán bajas para el próximo torneo. Uno de ellos es Isaác Brizuela a quien se le termina el contrato y todo indica que se retirará.

Chicharito Hernández se va de Chivas por la puerta de atrás. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Jesús Bernal dio a conocer que Javier Mier tiene que definir el futuro de tres jugadores. “El primero es resolver la situación de Chicharito Hernández. Está claro que no hay la intención de renovar, creo que Javier ni siquiera quiere seguir y ante estos escenarios más que finitar el contrato es darle la mejor salida posible a Javier. Tendrá que ser una situación que Mier resuelva”, reportó el periodista de ESPN.

Y agregó: “¿Qué va a hacer Chivas con un jugador como Dani Ríos? Este que fue prestado a Vancouver Whitescaps, que acaba su cesión el próximo 31 de diciembre y que en esta temporada no le ha ido nada bien. (…) Hace un año prácticamente costó un mundo poder acomodar a este chico. Tiene su mercado en la MLS, donde recayó de nueva cuenta, y ahora habrá que ver qué va a suceder con él. Es medio irregular, 50 % de los minutos disputados, cinco goles producidos, no creo que sean números para poder comprarlo”.

Por último, para enero del 2026 se dará el regreso de Ricardo Marín y surge el interrogante sobre lo que hará el Guadalajara. “El tema de Ricardo Marín en Puebla no hay espacio para que lo vayan a comprar. Soy de la idea de que Chivas se lo tiene que quedar, que es un delantero que te da 4 o 5 goles por torneos y que en la recuperación de la pelota es maravilloso”, cerró Jesús Bernal.

Gilberto Sepúlveda buscaría salir de Chivas

En medio de este contexto, César Huerta dio a conocer que Gilberto Sepúlveda no ve con malos ojos salir del Guadalajara. En su canal de Youtube detalló que el futbolista no está cómodo sobre el lugar en el que juega con Gabriel Milito y que se cansó de las críticas de la afición.