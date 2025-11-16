Aunque todavía queda Apertura 2025 por recorrer, la afición de las Chivas de Guadalajara también empieza a vislumbrar lo que será el próximo mercado de fichajes. La plantilla rojiblanca podría sufrir ciertos cambios, principalmente en el frente ofensivo, donde pueden darse algunas salidas y regresos.

Con Armando González ratificado como el goleador del equipo, la situación de los demás atacantes resulta un interrogante. Chicharito Hernández acaba contrato y no parece que vaya a renovar; Alan Pulido tampoco pasa por un buen momento con Gabriel Milito. Hasta Teun Wilke podría salir cedido, según reportes.

Chicharito y Pulido han decepcionado con sus regresos; los dos podrían salir de Chivas en diciembre (Imago7)

Pero además de estas posibles bajas, el Rebaño contará con dos regresos que deberá analizar fríamente: Ricardo Marín finalizó su cesión en Puebla y todo indica que entrará en consideración para el Clausura 2026; mientras que Daniel Ríos debería hacer lo propio, pues se termina su cesión con Vancouver Whitecaps.

El delantero que prefiere la afición de Chivas

Por tal motivo, le preguntamos a los aficionados rojiblancos a cuál centrodelantero prefieren en la plantilla del Guadalajara para el próximo torneo. El elegido, con gran diferencia, fue Ricardo Marín: el ‘4K’ obtuvo 764 votos, luego de destacar con Puebla, donde aportó nueve goles y tres asistencias en 32 partidos disputados.

Encuesta realizada en el canal de Rebaño Pasión.

Muy lejos quedó Alan Pulido, el segundo más elegido (269). A pesar de su mal momento, varios le darían otra posibilidad de destacar. Por su parte, Chicharito Hernández (105) aventajó a Ríos (28), quien al parecer no dejó un buen recuerdo más allá de que ha tenido un aceptable rendimiento en la MLS.