Aunque todavía queda Apertura 2025 por recorrer, la afición de las Chivas de Guadalajara también empieza a vislumbrar lo que será el próximo mercado de fichajes. La plantilla rojiblanca podría sufrir ciertos cambios, principalmente en el frente ofensivo, donde pueden darse algunas salidas y regresos.
Con Armando González ratificado como el goleador del equipo, la situación de los demás atacantes resulta un interrogante. Chicharito Hernández acaba contrato y no parece que vaya a renovar; Alan Pulido tampoco pasa por un buen momento con Gabriel Milito. Hasta Teun Wilke podría salir cedido, según reportes.
Pero además de estas posibles bajas, el Rebaño contará con dos regresos que deberá analizar fríamente: Ricardo Marín finalizó su cesión en Puebla y todo indica que entrará en consideración para el Clausura 2026; mientras que Daniel Ríos debería hacer lo propio, pues se termina su cesión con Vancouver Whitecaps.
El delantero que prefiere la afición de Chivas
Por tal motivo, le preguntamos a los aficionados rojiblancos a cuál centrodelantero prefieren en la plantilla del Guadalajara para el próximo torneo. El elegido, con gran diferencia, fue Ricardo Marín: el ‘4K’ obtuvo 764 votos, luego de destacar con Puebla, donde aportó nueve goles y tres asistencias en 32 partidos disputados.
Muy lejos quedó Alan Pulido, el segundo más elegido (269). A pesar de su mal momento, varios le darían otra posibilidad de destacar. Por su parte, Chicharito Hernández (105) aventajó a Ríos (28), quien al parecer no dejó un buen recuerdo más allá de que ha tenido un aceptable rendimiento en la MLS.