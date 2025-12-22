Chivas ya se encuentra en Colima llevando adelante una nueva pretemporada en Isla Navidad, pero en esta ocasión para llegar de la mejor manera al Clausura 2026. La semana que viene el conjunto rojiblanco tendrá su primer amistoso de preparación cuando enfrente a Irapuato en Guanajuato.

En medio de este contexto, se sabe muy bien que Gabriel Milito y la directiva del Guadalajara confirmaron una lista de cepillados. Es por este motivo que en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de bajas.

Alan Mozo

Alan Mozo no entra en planes de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Uno de los futbolistas que no entra en los planes de Chivas para el Clausura 2026 por nivel es Alan Mozo. El lateral derecho se había ganado la confianza de Gabriel Milito, pero el argentino decidió borrarlo porque era la quinta opción en su lista. Hoy se lo vincula con Tigres, pero señalan que la principal traba de su salida es su alto salario.

Alan Pulido

Alan Pulido no es del agrado de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Alan Pulido era uno de los delanteros que tenía los números puestos para salir de Chivas porque a Gabriel Milito le cansaron la falta de profesionalismo. Al delantero le queda un año de contrato con el Guadalajara con un salario de 1.8 millones de dólares al año. Diversos reportes señalan que no quiere bajar sus pretensiones.

Érick Gutiérrez

Érick Gutiérrez quiere salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sin dudas fue una sorpresa cuando surgió la información de que Érick Gutiérrez no entraba en planes en Chivas porque era una buena alternativa. Cruz Azul y Pachuca serían los interesados en su fichaje y revelan que Guti aceptó una rebaja de su salario.

Teun Wilke

Teun Wilke no es del gusto de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

A diferencia de los tres primeros, la directiva de Chivas no planea vender a Teun Wilke, sino que busca cederlo para que sumen minutos. Atlante es uno de los principales interesados, pero de momento no se realizó una oferta.

Eduardo García

Eduardo García saldrá de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Eduardo García es otro de los elementos que no entra en planes por no ser del gusto de Gabriel Milito. Por este motivo Chivas le quiere encontrar acomodo, pero, como Teun Wilke, pretende un préstamo.

Chicharito Hernández

Chicharito Hernández se fue por la puerta de atrás de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras dos años, Chivas confirmó que Chicharito Hernández no continuará en la institución. El máximo goleador de la Selección Mexicana pretende seguir jugando, pero todo indica que no será en el balompié nacional.

Isaác Brizuela

Isaác Brizuela se fue de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras 11 años Chivas confirmó que Isaác Brizuela no renovaba su contrato, por lo que se iba de la institución. Diferentes reportes señalan que el Cone no quiere retirarse y busca seguir activo en algún equipo de Jalisco.